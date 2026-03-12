Ричмонд
СК снова возбудит дело после гибели пенсионерки, выпавшей из автобуса под Ростовом

Под Ростовом никто не понес наказание за гибель пенсионерки в ДТП с микроавтобусом, СК повторно возбудит дело.

Источник: Комсомольская правда

После гибели пенсионерки, выпавшей из окна автобуса при ДТП под Ростовом, повторно возбудят уголовное дело. Такое указание дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщили в Информационном центре СК России вечером 12 марта.

Поводом для вмешательства главного следственного управления стала жалоба в соцсетях. Люди остались недовольны тем, как разбираются в обстоятельствах аварии в городе Азове.

Трагедия произошла в феврале. Как уточняют в следкоме, водитель междугороднего микроавтобуса не справился с управлением, и машина врезалась в металлическое ограждение дороги. От удара находившуюся в салоне пожилую женщину выбросило из окна прямо на проезжую часть. Полученные травмы оказались смертельными.

— Нарушитель и другие водители маршруток длительное время возили людей без документов. У него не было лицензии на перевозки. Маршрут, по которому он ездил, официально не зарегистрирован, — заметили в Информационном центре СК России. — Местное следственное управление уже пыталось завести уголовное дело. Однако заместитель прокурора отменил постановление о возбуждении уголовного дела.

Сейчас следователи оспаривают это решение. Они обратились к межрайонному прокурору Владимиру Рымашевскому.

Александр Бастрыкин дал распоряжение руководителю ростовского следственного управления Аслану Хуаде повторно возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Центральный аппарат СК будет лично следить за выполнением поручения.

