СК снова возбудит дело после гибели пенсионерки, выпавшей из автобуса под Ростовом

— Нарушитель и другие водители маршруток длительное время возили людей без документов. У него не было лицензии на перевозки. Маршрут, по которому он ездил, официально не зарегистрирован, — заметили в Информационном центре СК России. — Местное следственное управление уже пыталось завести уголовное дело. Однако заместитель прокурора отменил постановление о возбуждении уголовного дела.