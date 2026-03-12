СК снова возбудит дело после гибели пенсионерки, выпавшей из автобуса под Ростовом

После гибели пенсионерки, выпавшей из окна автобуса при ДТП под Ростовом, повторно возбудят уголовное дело. Такое указание дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщили в Информационном центре СК России вечером 12 марта.
Поводом для вмешательства главного следственного управления стала жалоба в соцсетях. Люди остались недовольны тем, как разбираются в обстоятельствах аварии в городе Азове.
Трагедия произошла в феврале. Как уточняют в следкоме, водитель междугороднего микроавтобуса не справился с управлением, и машина врезалась в металлическое ограждение дороги. От удара находившуюся в салоне пожилую женщину выбросило из окна прямо на проезжую часть. Полученные травмы оказались смертельными.
— Нарушитель и другие водители маршруток длительное время возили людей без документов. У него не было лицензии на перевозки. Маршрут, по которому он ездил, официально не зарегистрирован, — заметили в Информационном центре СК России. — Местное следственное управление уже пыталось завести уголовное дело. Однако заместитель прокурора отменил постановление о возбуждении уголовного дела.
Сейчас следователи оспаривают это решение. Они обратились к межрайонному прокурору Владимиру Рымашевскому.
Александр Бастрыкин дал распоряжение руководителю ростовского следственного управления Аслану Хуаде повторно возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Центральный аппарат СК будет лично следить за выполнением поручения.
