Пожар в двухэтажном доме на Мадояна в Ростове локализовали

Возгорание произошло вечером 12 марта, движение на участке улицы затруднено.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове поздно вечером 12 марта пожарные локализовали возгорание двухэтажного дома по улице Мадояна. Об этом в 23:27 сообщили в Главном управлении МЧС по Донскому региону.

— Сигнал о возгорании поступил в 21:15. Загорелся частный двухэтажный дом номер 166. Пламя быстро распространилось. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Очевидцы рассказывают в соцсетях, что огонь был очень сильным. Из-за жара лопался шифер, его куски разлетались по сторонам.

Спасателям потребовалось около двух часов, чтобы справиться с огнем.

— В 23:20 пожар удалось локализовать. На месте работали 28 человек личного состава. Было задействовано семь единиц спецтехники.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Никого не пришлось спасать или эвакуировать.

Причины возгорания пока не называют. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте.

