В Сыктывкаре начали проверку после гибели женщины при сходе снега

«В Сыктывкаре выясняются обстоятельства гибели женщины в результате схода снега с крыши. 12 марта на территории частного домовладения, расположенного по улице Зои Космодемьянской города Сыктывкара, в результате обрушения снежной массы с крыши сарая погибла местная жительница 1968 года рождения», — говорится в сообщении.