В Сыктывкаре начали проверку после гибели женщины при сходе снега

СЫКТЫВКАР, 12 марта. /ТАСС/. Женщина погибла при сходе снега с крыши в Сыктывкаре, СУ СК РФ России по Республики Коми проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
«В Сыктывкаре выясняются обстоятельства гибели женщины в результате схода снега с крыши. 12 марта на территории частного домовладения, расположенного по улице Зои Космодемьянской города Сыктывкара, в результате обрушения снежной массы с крыши сарая погибла местная жительница 1968 года рождения», — говорится в сообщении.
Следственными органами организована процессуальная проверка. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего, которым будет дана правовая оценка.