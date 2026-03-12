Ричмонд
В Сыктывкаре начали проверку после гибели женщины при сходе снега

Следователям предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

СЫКТЫВКАР, 12 марта. /ТАСС/. Женщина погибла при сходе снега с крыши в Сыктывкаре, СУ СК РФ России по Республики Коми проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Сыктывкаре выясняются обстоятельства гибели женщины в результате схода снега с крыши. 12 марта на территории частного домовладения, расположенного по улице Зои Космодемьянской города Сыктывкара, в результате обрушения снежной массы с крыши сарая погибла местная жительница 1968 года рождения», — говорится в сообщении.

Следственными органами организована процессуальная проверка. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего, которым будет дана правовая оценка.