Присяжные посчитали экс-сенатора Савельева виновным в покушении на убийство

Ранее в Подмосковье Одинцовский суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры, требующей взыскать с Дмитрия Савельев в доход государства почти 610 миллионов рублей. В ведомстве заявили, что в ходе проверки нашли у экс-парламентария «доход, полученный из непредусмотренных законом источников». По версии обвинения, будучи сенатором от Правительства Тульской области, он нарушал антикоррупционные запреты, скрывал истинные доходы и тайно управлял бизнесом, получая незаконные преимущества.