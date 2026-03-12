В Турции женщина умерла после операции по подтяжке живота

Гражданка Канады приехала в Турцию, чтобы сделать пластическую операцию, однако поездка закончилась трагедией. О случившемся сообщило британское издание The Sun.
По информации газеты, 35-летняя мать четверых детей обратилась в частную клинику в городе Анталья для проведения подтяжки живота и груди. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, однако вскоре после операции состояние пациентки резко ухудшилось. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось.
В полиции Антальи сообщили, что на теле погибшей не обнаружили признаков насильственной смерти — только следы недавнего хирургического вмешательства. Точную причину смерти должны установить результаты вскрытия. При этом знакомый женщины рассказал, что за несколько дней до приезда в Анталью они вместе употребляли запрещённые вещества, и теперь предстоит выяснить, принимала ли она их непосредственно перед операцией.
Ранее жительница турецкого Стамбула 301 раз обратилась к врачам за год и скончалась.