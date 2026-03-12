Полиция нашла взрывчатку в машине напавшего на синагогу в Мичигане

В штате Мичиган (США) автомобиль протаранил здание синагоги Temple Israel, после чего в его кузове был обнаружен значительный объём взрывчатых веществ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правоохранительные органы.
Шериф округа Окленд Майкл Бушар подтвердил, что специалисты проводят разминирование, процесс ещё не завершён. Внутри автомобиля произошло возгорание, причины выясняются. На месте работают экстренные службы, оцепление не снято.
Нападавший, вооружённый винтовкой, протаранил синагогу. Охрана вступила с ним в перестрелку, злоумышленник получил смертельное ранение. Пострадал один охранник, его жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп был проинформирован о нападении неизвестного на синагогу в штате Мичиган, сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
