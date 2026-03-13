Двоих пропавших детей нашли в Самарской области

Пропавших детей из Новокуйбышевска в Самарской области нашли, и установлено, что в отношении них не было совершено противоправных действий, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД России.
Как сообщал «КП-Самара», 12 марта шли поиски двух несовершеннолетних жителей Новокуйбышевска. Пропали Анастасия (2010 года рождения) и Никита (2016 года рождения). Дети ушли из дома на проспекте Победы в среду и не вернулись.
«Они найдены, противоправных действий в их отношении не совершалось», — рассказал позже инсадер РИА Новости.
Ранее KP.RU писал, что в подмосковном Звенигороде ищут троих школьников — Ивана, Богдана и Алину. Известно, что телефоны всех троих детей в момент исчезновения оказались выключены. В настоящее время активно исследуются записи с камер видеонаблюдения, которые могли снять ребят.