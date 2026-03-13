Двоих пропавших детей нашли в Самарской области

Как сообщал «КП-Самара», 12 марта шли поиски двух несовершеннолетних жителей Новокуйбышевска. Пропали Анастасия (2010 года рождения) и Никита (2016 года рождения). Дети ушли из дома на проспекте Победы в среду и не вернулись.