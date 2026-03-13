При ударе БПЛА по базе в Эрбиле пострадали французские военные

«Шестеро французских военных пострадали в результате удара по району Мала Кара провинции Эрбиль, никто из курдских отрядов “пешмерга” не ранен», — сообщил Хошнав телеканалу Rudaw.
По данным канала, не менее двух БПЛА ударили по району Мала Кара, где расположена база военных международной коалиции, тренирующих членов курдских вооруженных отрядов «пешмерга».
