Жительницу Таганрога осудили на 18 лет за убийство младенца и ранение его брата

Ранее Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга оставил в силе пожизненный приговор жителю Нижнего Тагила Владимиру Александрову. Мужчину признали виновным в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Защита осуждённого подавала апелляционную жалобу, в которой настаивала на его невиновности. Однако судебная коллегия отклонила эти доводы. Таким образом, первоначальный приговор Свердловского областного суда остался без изменений. Александров будет отбывать наказание в колонии строгого режима пожизненно.