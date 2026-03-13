Rijnmond: в Нидерландах экс-мэра задержали по делу о детской порнографии

По данным вещателя, Херман Й. занимал пост мэра Хендрик-Идо-Амбахта в 1996—2011 годах, а затем ушел на пенсию по выслуге лет. Ранее он также был мэром одного из небольших населенных пунктов в провинции Северный Брабант и возглавлял отделение Партии труда в Гауде. Помимо политической деятельности, он был председателем футбольного клуба ASWH в Хендрик-Идо-Амбахте и руководил местным обществом иллюзионистов «Руки вниз». В 2015 году ему был присужден католический рыцарский орден.