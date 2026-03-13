Rijnmond: в Нидерландах экс-мэра задержали по делу о детской порнографии

ГААГА, 12 марта. /ТАСС/. Бывший мэр нидерландского города Хендрик-Идо-Амбахт (провинция Южная Голландия), фигурирующий в материалах дела под именем Херман Й., задержан по подозрению в хранении детской порнографии. Об этом сообщил телеканал Rijnmond.
По его информации, 77-летнего подозреваемого задержали 17 февраля, суд Роттердама назначил ему срок предварительного заключения в 90 дней. В прокуратуре Нидерландов дело охарактеризовали как «чувствительное» и отметили, что пока не стремятся к распространению информации. «Крайне важно, чтобы расследование могло проходить спокойно», — заявил журналистам представитель ведомства.
Как уточняет прокуратура, следствие изъяло у 77-летнего жителя Хендрик-Идо-Амбахта электронные носители данных. В настоящее время следователи анализируют обнаруженные на них материалы.
По данным вещателя, Херман Й. занимал пост мэра Хендрик-Идо-Амбахта в 1996—2011 годах, а затем ушел на пенсию по выслуге лет. Ранее он также был мэром одного из небольших населенных пунктов в провинции Северный Брабант и возглавлял отделение Партии труда в Гауде. Помимо политической деятельности, он был председателем футбольного клуба ASWH в Хендрик-Идо-Амбахте и руководил местным обществом иллюзионистов «Руки вниз». В 2015 году ему был присужден католический рыцарский орден.
Как передает телеканал, в течение трех месяцев должно состояться открытое судебное заседание по делу политика. Ожидается, что оно, вероятно, еще будет носить предварительный характер.