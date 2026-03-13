В Эфиопии число жертв наводнений и оползней увеличилось до 107

НАЙРОБИ, 13 марта. /ТАСС/. Не менее 107 человек погибли на юге Эфиопии в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Об этом сообщила газета Addis Standard со ссылкой на представителей местных властей.
«Число погибших в результате разрушительных оползней и наводнений в районе Гамо выросло до 107 человек, — отметило издание. — Поисковые группы продолжают работу по извлечению тел погибших».
Проливные дожди, которые привели к наводнениям и оползням, шли на юге Эфиопии с ночи 9 марта до раннего утра 11 марта. По словам местных чиновников, ливни также нанесли серьезный ущерб инфраструктуре. Многие дороги в регионе оказались размытыми и заблокированными, что привело к сбоям в работе общественного транспорта и значительно осложнило оказание помощи пострадавшим.
Несколькими днями ранее наводнения в соседней Кении, также вызванные проливными дождями, унесли жизни как минимум 50 человек. Кроме того, по меньшей мере 2,6 тыс. семей были вынуждены покинуть свои дома.