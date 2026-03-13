В Эфиопии число жертв наводнений и оползней увеличилось до 107

Проливные дожди, которые привели к наводнениям и оползням, шли на юге Эфиопии с ночи 9 марта до раннего утра 11 марта. По словам местных чиновников, ливни также нанесли серьезный ущерб инфраструктуре. Многие дороги в регионе оказались размытыми и заблокированными, что привело к сбоям в работе общественного транспорта и значительно осложнило оказание помощи пострадавшим.