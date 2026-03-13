Ричмонд
Минобороны: Силы ПВО за три часа сбили 14 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали над российскими регионами 14 украинских беспилотников. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— С 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 14 украинских БПЛА: шесть дронов — над Крымом, четыре беспилотника — над Курской областью, два БПЛА — над Белгородской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Также по одному беспилотнику ликвидировали над Брянской и Калужской областями.

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на больницу в Донецкой Народной Республике, которая произошла 10 марта, погибли восемь врачей, еще 10 получили ранения. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе Минобороны России.

10 марта украинская армия нанесла ракетный удар по мирным жителям Брянска. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что после ударов в Советском районе города началось задымление.

В тот же день Богомаз передал, что в результате удара по предприятию в Брянске ракетами ВСУ шестеро мирных граждан погибли и еще 37 получили ранения.

