Российский танкер дрейфует в районе Лампедузы

«В водах у Лампедузы без экипажа дрейфует российский танкер. Предполагается, что судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом», — говорится в публикации в Х.
При этом над судном поднимается столб огня, похожий на выброс пламени из хранилища.
Как выяснил корреспондент РИА Новости по сервисам, отслеживающим трафик судов в море, к востоку от Лампедузы без движения стоит российский танкер Jupiter. Предположительно, он оказался в Средиземном море, покинув порт в Омане.
В то же время из сообщения TG1 неясно, идет ли речь о Jupiter или газовозе Arctic Metagaz, который 3 марта подвергся атаке украинских безэкипажных катеров в Средиземном море в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Согласно сайтам отслеживания, Arctic Metagaz находится к востоку от островного государства в стороне от Лампедузы.