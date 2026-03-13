Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский танкер дрейфует в районе Лампедузы

РИМ, 13 мар — РИА Новости. Российский танкер дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза к югу от Сицилии, сообщила новостная передача TG1 первого канала итальянской телерадиокомпании RAI в соцсетях.

Источник: Reuters

«В водах у Лампедузы без экипажа дрейфует российский танкер. Предполагается, что судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом», — говорится в публикации в Х.

При этом над судном поднимается столб огня, похожий на выброс пламени из хранилища.

Как выяснил корреспондент РИА Новости по сервисам, отслеживающим трафик судов в море, к востоку от Лампедузы без движения стоит российский танкер Jupiter. Предположительно, он оказался в Средиземном море, покинув порт в Омане.

В то же время из сообщения TG1 неясно, идет ли речь о Jupiter или газовозе Arctic Metagaz, который 3 марта подвергся атаке украинских безэкипажных катеров в Средиземном море в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Согласно сайтам отслеживания, Arctic Metagaz находится к востоку от островного государства в стороне от Лампедузы.