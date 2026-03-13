Семь человек спасли во время пожара в гостинице на северо-востоке Москвы

В административном здании на северо-востоке Москвы произошел пожар. По данным ГУ МЧС РФ по городу, во время возгорания были спасены семь человек.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, очаг возгорания находился в доме 2 по Алтуфьевскому шоссе, где располагается гостиница «Восход».
В ходе инцидента была проведена эвакуация 120 граждан. По имеющимся на данный момент сведениям, никто не пострадал.
Сотрудники МЧС установили, что пожар произошел на втором этаже, площадь горения составила порядка 30 кв. м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев возгорание удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать.
Ранее стало известно, что сотрудники столичного МЧС локализовали пожар в двухэтажном здании, расположенном в восточном административном округе Москвы.
Кроме этого, накануне также возник пожар на девятом этаже жилого дома, расположенного на улице 2-я Пугачевская на востоке Москвы. Тогда огнеборцы спасли четырех человек.