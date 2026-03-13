Ричмонд
ФБР расследует стрельбу в университете в Вирджинии как акт терроризма

ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка в Вирджинии, где погиб один человек, как акт терроризма.

Источник: Аргументы и факты

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассматривает стрельбу в университете в Норфолке, штат Вирджиния, как возможный террористический акт. Об этом сообщил директор ведомства Кэш Патель. В результате происшествия погиб один человек, ещё двое получили ранения.

Инцидент произошёл в кампусе Университета Старого Доминиона. По данным властей, стрелявший также был найден мёртвым. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося и мотивы нападения.

Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что предполагаемым нападавшим был 36-летний Мохамед Джаллох. Ранее он уже привлекался к ответственности и признал вину по делу о попытке оказания материальной поддержки террористической организации.

Ранее в США застрелили баскетболиста студенческой команды Университета Фиска Андре Белла. По имеющейся информации, Белл возвращался в кампус вместе с двумя друзьями после посещения соревнований по гимнастике.

