ФБР расследует стрельбу в университете в Вирджинии как акт терроризма

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассматривает стрельбу в университете в Норфолке, штат Вирджиния, как возможный террористический акт. Об этом сообщил директор ведомства Кэш Патель. В результате происшествия погиб один человек, ещё двое получили ранения.
Инцидент произошёл в кампусе Университета Старого Доминиона. По данным властей, стрелявший также был найден мёртвым. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося и мотивы нападения.
Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что предполагаемым нападавшим был 36-летний Мохамед Джаллох. Ранее он уже привлекался к ответственности и признал вину по делу о попытке оказания материальной поддержки террористической организации.
Ранее в США застрелили баскетболиста студенческой команды Университета Фиска Андре Белла. По имеющейся информации, Белл возвращался в кампус вместе с двумя друзьями после посещения соревнований по гимнастике.