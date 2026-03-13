Ричмонд
Rai: у берегов Лампедузы дрейфует танкер без экипажа

По данным телеканала, судно перевозит 900 тонн топлива и два резервуара с СПГ.

РИМ, 13 марта. /ТАСС/. Первый канал итальянского гостелевидения Rai сообщил судне с топливом, дрейфующем у берегов острова Лампедуза. Корабль, как следует из распространенных каналом кадров, дрейфует без экипажа на борту.

По утверждению канала, танкер перевозит 900 тонн топлива и два резервуара с СПГ. Газета Il Messaggero предположила, что речь может идти о российском газовозе «Арктик Метагаз», который атаковали 3 марта в Средиземном море.

Ранее сообщалось, что российский газовоз атаковали в Средиземном море безэкипажными катерами Украины с побережья Ливии. Нападение произошло в непосредственной близости от территориальных вод государства — члена Евросоюза Республики Мальта. Как сообщал Минтранс, танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Минтранс назвал нападение актом международного терроризма и пиратства. По сообщению ведомства, пострадали двое моряков из 30 членов экипажа. Президент России Владимир Путин назвал нападение актом международного терроризма и пиратства.

В посольстве РФ в Италии ТАСС сообщили, что видели сообщения СМИ и будут разбираться в ситуации. Никаких официальных подтверждений информация пока не имеет.

