Rai: у берегов Лампедузы дрейфует танкер без экипажа

Ранее сообщалось, что российский газовоз атаковали в Средиземном море безэкипажными катерами Украины с побережья Ливии. Нападение произошло в непосредственной близости от территориальных вод государства — члена Евросоюза Республики Мальта. Как сообщал Минтранс, танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Минтранс назвал нападение актом международного терроризма и пиратства. По сообщению ведомства, пострадали двое моряков из 30 членов экипажа. Президент России Владимир Путин назвал нападение актом международного терроризма и пиратства.