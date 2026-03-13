Иран дважды атаковал базу пятого флота ВМС США в порту столицы Бахрейна

Телеканал Sky News со ссылкой на главу минобороны Великобритании Джона Хили 12 марта сообщил, что несколько американских военнослужащих получили ранения в результате удара по военной базе в иракском Эрбиле. Отмечалось, что удар по базе в Эрбиле был нанесен с помощью беспилотников. Два из них британским военнослужащим удалось сбить, однако остальные попали по лагерю.