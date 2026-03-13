Ричмонд
Иран дважды атаковал базу пятого флота ВМС США в порту столицы Бахрейна

Корпус стражей исламской революции (КСИР) 12 марта дважды атаковал базу Военно-морских сил (ВМС) США в порту Mina Salman в столице Бахрейна Манаме.

Источник: Reuters

«Сегодня утром Военно-морские силы корпуса стражей исламской революции нанесли две волны ударов ракетами и беспилотниками по штаб-квартире пятого флота американских террористов в порту Mina Salman», — говорится в сообщении КСИР в Telegram-канале.

На базе ВМС США были поражены системы противодействия беспилотникам LIDS, склады и хранилища, центр обеспечения оборудованием и топливные баки базы, а также центры сбора солдат.

Вооруженные силы (ВС) Ирана 11 марта в ходе 39-й волны ракетных ударов атаковали базы США на Ближнем Востоке ракетами с разделяющимися боеголовками. Отмечается, что это стало 39-й по счету волной ударов в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Согласно сообщению, она была названа в память о генерал-лейтенанте Амире Мусави.

Телеканал Sky News со ссылкой на главу минобороны Великобритании Джона Хили 12 марта сообщил, что несколько американских военнослужащих получили ранения в результате удара по военной базе в иракском Эрбиле. Отмечалось, что удар по базе в Эрбиле был нанесен с помощью беспилотников. Два из них британским военнослужащим удалось сбить, однако остальные попали по лагерю.

