ФБР считает инцидент в Мичигане актом насилия против еврейской общины

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. ФБР расследует атаку на синагогу в штате Мичиган как целенаправленный акт насилия в отношении еврейской общины. Об этом сообщила руководитель местного подразделения ФБР Дженнифер Раньян.
«Мы возглавляем расследование этого целенаправленного акта насилия против еврейской общины. К инциденту был причастен один человек, он мертв», — сказала она на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал Fox News. Личность и мотивы нападавшего Раньян не раскрыла.
Ранее неизвестный протаранил здание синагоги, он был вооружен винтовкой. Сотрудники службы охраны вступили в перестрелку с нападавшим, в результате чего он получил смертельное ранение. Сообщается, что пострадал один из сотрудников службы охраны, его жизни ничего не угрожает.