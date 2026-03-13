Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФБР считает инцидент в Мичигане актом насилия против еврейской общины

Личность и мотивы напавшего на синагогу не раскрываются.

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. ФБР расследует атаку на синагогу в штате Мичиган как целенаправленный акт насилия в отношении еврейской общины. Об этом сообщила руководитель местного подразделения ФБР Дженнифер Раньян.

«Мы возглавляем расследование этого целенаправленного акта насилия против еврейской общины. К инциденту был причастен один человек, он мертв», — сказала она на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал Fox News. Личность и мотивы нападавшего Раньян не раскрыла.

Ранее неизвестный протаранил здание синагоги, он был вооружен винтовкой. Сотрудники службы охраны вступили в перестрелку с нападавшим, в результате чего он получил смертельное ранение. Сообщается, что пострадал один из сотрудников службы охраны, его жизни ничего не угрожает.