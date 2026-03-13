Разлив нефти на Украине привёл к ограничениям водопотребления в Молдавии

«Последние пробы, отобранные в районе населённого пункта Наславча, показали загрязнение 5-го уровня и риски для безопасности людей. Мы рекомендовали администрации села прекратить подачу воды и призываем граждан не использовать воду из реки в этом районе для бытовых нужд и не давать её пить животным», — уточнили в министерстве.