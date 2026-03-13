Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разлив нефти на Украине привёл к ограничениям водопотребления в Молдавии

Министерство окружающей среды Молдавии сообщило, что поступление нефтепродуктов в республику по Днестру продолжается после разлива на территории Украины. В связи с этим в стране вновь ввели ограничения на потребление воды.

Источник: Life.ru

«Последние пробы, отобранные в районе населённого пункта Наславча, показали загрязнение 5-го уровня и риски для безопасности людей. Мы рекомендовали администрации села прекратить подачу воды и призываем граждан не использовать воду из реки в этом районе для бытовых нужд и не давать её пить животным», — уточнили в министерстве.

В районе Сорок зафиксирован умеренный уровень загрязнения (3-й класс). Риска для здоровья нет, но жителям советуют запастись водой. Специалисты опасаются, что заградительные боны не остановят распространение нефтепродуктов. В Шолданештах, Резине, Оргееве и у водозабора Кишинёва вода в норме.

Молдавской стороной налажено взаимодействие с управлением службы чрезвычайных ситуаций Черновицкой области Украины, проведено совместное совещание в формате видеоконференции. Официальная информация об источнике загрязнения и деталях встречи отсутствует. По оценкам наблюдателей, причиной могла стать авария на Днестровской ГЭС. Река Днестр является основным источником питьевого водоснабжения для большей части населения Молдавии.

Ранее Молдавия объявила режим тревоги в энергетической сфере сроком на 60 дней. Причиной стала эскалация конфликта в Персидском заливе, где США и Израиль проводят военные операции против Ирана. Премьер-министр Александр Мунтяну пояснил, что ситуацию отслеживают. По его словам, война может перерасти в крупномасштабный кризис, и когда он прекратится — неизвестно.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше