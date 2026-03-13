Ричмонд
Аэропорт Саратова временно приостановил обслуживание авиарейсов

Временные ограничения в саратовском аэропорту Гагарин ввели ночью 13 марта.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Саратов: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает управление в Telegram-канале.

По уточнениям, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Информация появилась около 01:47 по мск.

Немногим спустя Росавиация проинформировала о подобных ограничениях в аэропорту Пензы.

Напомним, что ранее два южных аэропорта — в Краснодаре и Геленджике — не принимали и не выпускали авиарейсы почти сутки. 11 марта Росавиация сообщила о возобновили работы аэропортов.

Кроме того, накануне Росавиация ввела временные рамки для сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air. Теперь документ будет действителен до 8 июня 2026 года.