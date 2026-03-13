Пентагон заявил о потере самолета над Ираком

Согласно информации командования, происшествие случилось в ходе операции «Эпическая ярость». В ней были задействованы два воздушных судна: одно из них потерпело крушение на западе Ирака, тогда как второе смогло безопасно совершить посадку.
В сообщении, опубликованном на платформе X*, подчёркивается, что инцидент не связан ни с действиями противника, ни с огнём со стороны союзных сил. В настоящее время ведётся спасательная операция и выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее истребитель Су-30МКИ, принадлежащий Военно-воздушным силам Индии, не прибыл в назначенный пункт после вылета, в связи с чем была начата поисково-спасательная операция.
* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.