Пентагон заявил о потере самолета над Ираком

Центральное командование ВС США заявило о потере самолета-заправщика KC-135 в ходе военной операции против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Центральное командование Вооружённых сил США сообщило о потере самолёта-заправщика KC-135 Stratotanker во время военной операции против Ирана. По данным военных, инцидент произошёл в воздушном пространстве, которое считается дружественным.

Согласно информации командования, происшествие случилось в ходе операции «Эпическая ярость». В ней были задействованы два воздушных судна: одно из них потерпело крушение на западе Ирака, тогда как второе смогло безопасно совершить посадку.

В сообщении, опубликованном на платформе X*, подчёркивается, что инцидент не связан ни с действиями противника, ни с огнём со стороны союзных сил. В настоящее время ведётся спасательная операция и выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее истребитель Су-30МКИ, принадлежащий Военно-воздушным силам Индии, не прибыл в назначенный пункт после вылета, в связи с чем была начата поисково-спасательная операция.

* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

