Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять машин, включая скорую помощь, попали в ДТП в районе бухты Тихой

Машина скорой помощи получила повреждения уже после прибытия на вызов к месту аварии.

Источник: Аргументы и факты

ДТП с четырьмя машинами и каретой скорой помощи произошло утром 13 марта на объездной дороге в районе бухты Тихой по направлению в сторону Седанки. По данным Telegram-канала «dpskontrol_125rus», сначала водитель Mitsubishi Mirage не справился с управлением, и машина врезалась в леерное ограждение.

Следом ехала Toyota Aqua: ее водитель увидел аварию, остановился и вызвал скорую помощь. Позже по этому же участку в попутном направлении двигался Mitsubishi Colt, водитель которого также потерял управление. Автомобиль сначала врезался в Mitsubishi Mirage, а затем в прибывшую к месту вызова карету скорой помощи.

После этого Nissan Note при проезде проблемного отрезка дороги тоже столкнулся с леерным ограждением. В результате всех столкновений, по информации канала, никто не пострадал.

Оформлением последствий аварии занимаются сотрудники ГИБДД, уточняют авторы сообщения. Отмечается, что Mitsubishi Mirage, Toyota Aqua, Mitsubishi Colt и машина скорой помощи застрахованы по ОСАГО.