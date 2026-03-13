Пять машин, включая скорую помощь, попали в ДТП в районе бухты Тихой

Следом ехала Toyota Aqua: ее водитель увидел аварию, остановился и вызвал скорую помощь. Позже по этому же участку в попутном направлении двигался Mitsubishi Colt, водитель которого также потерял управление. Автомобиль сначала врезался в Mitsubishi Mirage, а затем в прибывшую к месту вызова карету скорой помощи.