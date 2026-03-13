Пять машин, включая скорую помощь, попали в ДТП в районе бухты Тихой

ДТП с четырьмя машинами и каретой скорой помощи произошло утром 13 марта на объездной дороге в районе бухты Тихой по направлению в сторону Седанки. По данным Telegram-канала «dpskontrol_125rus», сначала водитель Mitsubishi Mirage не справился с управлением, и машина врезалась в леерное ограждение.
Следом ехала Toyota Aqua: ее водитель увидел аварию, остановился и вызвал скорую помощь. Позже по этому же участку в попутном направлении двигался Mitsubishi Colt, водитель которого также потерял управление. Автомобиль сначала врезался в Mitsubishi Mirage, а затем в прибывшую к месту вызова карету скорой помощи.
После этого Nissan Note при проезде проблемного отрезка дороги тоже столкнулся с леерным ограждением. В результате всех столкновений, по информации канала, никто не пострадал.
Оформлением последствий аварии занимаются сотрудники ГИБДД, уточняют авторы сообщения. Отмечается, что Mitsubishi Mirage, Toyota Aqua, Mitsubishi Colt и машина скорой помощи застрахованы по ОСАГО.