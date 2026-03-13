Ричмонд
В Красноярске на Енисее подтоплен теплоход

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства ЧП на Енисее.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на Енисее оказался затопленным теплоход. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Предварительно известно, что инцидент случился 11 марта вечером, около 22 часов вблизи улицы Пограничников в Советском районе. Произошло подтопление теплохода «Тавис». Причины и обстоятельства устанавливаются.

Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства, осуществляется контроль за ликвидацией последствий транспортного происшествия.