В деле бывшего первого замглавы обороны Цаликова могут появиться новые эпизоды

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы отправил бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова под домашний арест. Эта мера избрана из-за тяжёлого заболевания, которое входит в перечень препятствующих содержанию в СИЗО. В настоящий момент следствию известно о 12 криминальных эпизодах. Вину он не признаёт. Цаликов оставил должность в Министерстве обороны в 2024 году и перешёл на работу в парламент Тувы.