В Красноярске полиция разыскивает жертв курьеров телефонных аферистов

В Красноярске полиция разыскивает жертв курьеров дистанционных мошенников. Установлено, что супружеская пара решила подзаработать, увидев объявление в одном из мессенджеров. Одному 34 года, другой 32 года. Легальной работы, видимо, не имеют, раз решились на криминальную.
Преступный дуэт действовал слаженно: мужчина выступал в роли соглядатая, наблюдал за действиями женщины, а та забирала деньги у потерпевших. Они оставляли себе 10% от каждой полученной суммы, остальные переводили «работодателю».
Итого они отработали четыре адреса, получив за это около двухсот тысяч рублей. Часть денег тут же спустили на телевизор, диван, продукты и новые смартфоны. Сейчас они задержаны. Следствие подозревает, что потерпевших может быть больше. А потому просьба тем, что имел несчастье общаться с этой парой, сообщить в полицию по телефону: 227−19−95.