В Красноярске полиция разыскивает жертв курьеров телефонных аферистов

Итого они отработали четыре адреса, получив за это около двухсот тысяч рублей. Часть денег тут же спустили на телевизор, диван, продукты и новые смартфоны. Сейчас они задержаны. Следствие подозревает, что потерпевших может быть больше. А потому просьба тем, что имел несчастье общаться с этой парой, сообщить в полицию по телефону: 227−19−95.