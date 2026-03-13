Ричмонд
Al Hadath: в Ираке шесть граждан Франции получили ранения при ударе БПЛА

Шесть человек, имеющих французское гражданство, получили ранения в результате атаки беспилотника по одному из районов Иракского Курдистана.

Источник: Аргументы и факты

Шесть человек с гражданством Франция получили ранения в результате удара беспилотника по территории Иракского Курдистана — автономного региона на севере Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По информации источников канала, беспилотный аппарат атаковал один из лагерей курдских военизированных формирований. В результате удара пострадали шесть французских граждан, находившихся на объекте в момент нападения.

Как отмечается в сообщении, атака произошла неподалёку от административного центра автономного региона — города Эрбиль. Обстоятельства произошедшего и возможные организаторы атаки пока уточняются.

Ранее Иран осуществил ракетный обстрел военной базы США Харир, расположенной в Иракском Курдистане.

