Мужчина в Люберцах отравился ядовитой травой, которые ему продали вместо черемши

Житель подмосковных Люберец купил ростки черемши в ларьке около станции метро, но вместо весенней зелени ему продали ядовитую траву. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил Telegram-канал «112».
— Дома мужчина покрошил часть травы в суп, а другую решил съесть в сыром виде. Но в какой-то момент ему стало плохо, онемел язык, началась боль во рту и в пищеводе, — сказано в публикации.
В интернете он выяснил, что симптомы похожи на отравление черемицей. Это ядовитое растение, которое напоминает внешне черемшу.
Мужчина вызвал скорую помощь и стал самостоятельно промывать желудок. Приехавшие медики похвалили его за быстрые действия. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.
Жалобы на симптомы отравления поступили от 13 учеников столичной школы № 853 после завтрака в учреждении. Об этом 10 марта сообщил директор школы Анатолий Ващилин. Он уточнил, что ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства проводят проверку организации питания.