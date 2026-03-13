Ричмонд
Мужчина в Люберцах отравился ядовитой травой, которые ему продали вместо черемши

Житель подмосковных Люберец купил ростки черемши в ларьке около станции метро, но вместо весенней зелени ему продали ядовитую траву. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил Telegram-канал «112».

— Дома мужчина покрошил часть травы в суп, а другую решил съесть в сыром виде. Но в какой-то момент ему стало плохо, онемел язык, началась боль во рту и в пищеводе, — сказано в публикации.

В интернете он выяснил, что симптомы похожи на отравление черемицей. Это ядовитое растение, которое напоминает внешне черемшу.

Мужчина вызвал скорую помощь и стал самостоятельно промывать желудок. Приехавшие медики похвалили его за быстрые действия. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

