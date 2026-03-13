Поиски пропавших в Звенигороде детей идут круглые сутки

В Звенигороде продолжаются круглосуточные поиски двоих подростков, пропавших 7 марта в Одинцовском городском округе.
В отделении национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град» сообщили РИА Новости, что ночью акваторию Москвы-реки обследуют с помощью лодок и прожекторов.
Поиск осложнён быстрым течением, активным ледоходом и потеплением. Ранее спасатели обнаружили тело одного из троих детей. Двое до сих пор не найдены.
Ранее сообщалось, что руководитель отделения отряда «Спас Град» по Москве и Московской области Юрий Шитиков заявил, что надежды на спасение двоих детей, пропавших в Звенигороде 7 марта, практически нет.
