В Красноярске производительницу мебели уличили в загрязнении атмосферы в период неблагоприятных метеорологических условий. Как рассказали в прокуратуре, жители улицы 26 Бакинских комиссаров заметили резкий запах гари, но списали это на мороз и дым от частного сектора. После выяснилось, что причина неприятно запаха — цех по производству мебели.
Как оказалось, помещение бывшего цеха арендовала женщина — индивидуальный предприниматель. Своей котельной у нее не было, тогда она придумала выход: был установлен самодельный котел, труба — наружу. А в качестве топлива — отходы производства. Но это были не просто обрезки досок, на них была краска, лак и другие химические составы, которые при сгорании выделяют вредные вещества.
Замеры показали превышение по нескольким специфичным веществам: стиролу, хлорбензолу и бенз (а)пирену. По некоторым показателям — более чем в 1,5 раза. Материалы проверки направлены в полицию, там завели уголовное дело.