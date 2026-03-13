Ричмонд
Макрон сообщил о гибели французского военного в Ираке после атаки Ирана

Французский адъютант-шеф Арно Фрион из 7-го альпийского стрелкового батальона погиб во время атаки на базу в иракском Эрбиле. Об этом 13 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Источник: AP 2024

«Его семье и его боевым товарищам я хочу выразить всю признательность и солидарность нации. Несколько наших военнослужащих получили ранения», — говорится в сообщении Макрона в X (бывш. Twitter).

Президент Франции назвал эту атаку неприемлемой. По его словам, французские военные находятся в регионе исключительно в рамках борьбы с терроризмом.

Агентство Sabereen News 12 марта сообщило, что при обстреле базы Франции в иракской провинции Эрбиль пострадали шесть французов. Как добавил губернатор Эрбиля Умид Хошнав, атака была совершена двумя беспилотными летательными аппаратами.

