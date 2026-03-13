Ричмонд
Shot: ВСУ атакуют Адыгею беспилотниками

Вооруженные силы Украины атакуют Республику Адыгею — жители Майкопа сообщили о многочисленных взрывах над городом. Уже уничтожено около 10 воздушных целей, написал в пятницу, 13 марта, Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что массированный налет вражеских дронов начался примерно с 2:50. Активная работа сил противовоздушной обороны продолжается до сих пор. Всего было слышно около двух десятков взрывов в разных районах Майкопа, также сообщают о работе сирен тревоги, — сказано в публикации.

По словам очевидцев, в квартирах «трясутся окна», у автомобилей срабатывает сигнализация.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали над российскими регионами 14 украинских беспилотников. Об этом 12 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на больницу в Донецкой Народной Республике, которая произошла 10 марта, погибли восемь врачей, еще 10 получили ранения. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе Минобороны России.

