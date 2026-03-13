Shot: ВСУ атакуют Адыгею беспилотниками

— Местные жители рассказали, что массированный налет вражеских дронов начался примерно с 2:50. Активная работа сил противовоздушной обороны продолжается до сих пор. Всего было слышно около двух десятков взрывов в разных районах Майкопа, также сообщают о работе сирен тревоги, — сказано в публикации.