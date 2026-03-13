ВСУ атакуют Адыгею — жители Майкопа сообщают о взрывах, сбито 10 БПЛА

Как рассказали очевидцы, налёт начался около 2:50. За это время в разных частях города прогремело около двух десятков взрывов. По предварительным данным, уничтожено примерно 10 дронов. Жители также сообщают о работе сирен тревоги. По словам очевидцев, в квартирах «трясутся окна», у автомобилей срабатывает сигнализация.
Ранее на территории республики был введён режим беспилотной опасности. Официальной информации о последствиях атаки и пострадавших пока не было.
Ранее в Анапе ввели свободное посещение учебных заведений и детсадов по причине усиленной угрозы атак БПЛА. Родители сами решают, вести ли ребёнка в школу, но обязаны предупредить педагогов, если оставляют его дома. Ученикам будут выдавать темы для самостоятельного изучения и домашние задания.
