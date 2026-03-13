В Хабаровске сотрудница ЧОП пыталась открыть стрельбу по офису

«По предварительным данным, горожанка, находясь на смене в качестве стажёра, самостоятельно, не имея на то оснований, сняла с охраны помещение для хранения оружия. Далее она взяла два служебных пистолета разных моделей, снарядила четыре магазина и направилась к офису организации, который расположен в одном с ЧОП здании. Однако произвести выстрелы в запертую дверь не смогла, так как при снаряжении перепутала патроны», — говорится в сообщении.