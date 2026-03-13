Ричмонд
В Хабаровске сотрудница ЧОП пыталась открыть стрельбу по офису

Хабаровчанка хотела расстрелять дверь офиса, но перепутала патроны.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар — РИА Новости. Сотрудница частного охранного предприятия самовольно взяла служебное оружие и пыталась из него начать стрельбу по двери офиса в Хабаровске, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

«По предварительным данным, горожанка, находясь на смене в качестве стажёра, самостоятельно, не имея на то оснований, сняла с охраны помещение для хранения оружия. Далее она взяла два служебных пистолета разных моделей, снарядила четыре магазина и направилась к офису организации, который расположен в одном с ЧОП здании. Однако произвести выстрелы в запертую дверь не смогла, так как при снаряжении перепутала патроны», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали хабаровчанку и отправили в изолятор временного содержания. Причины, побудившие задержанную попытаться открыть стрельбу по офису, устанавливаются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и части 1 статьи 203 УК РФ (превышение полномочий работником частной охранной организации).