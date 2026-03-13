В Черемхово мужчину оштрафовали за фиктивную постановку иностранцев на учет

Жителя Черемхово оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную постановку иностранцев на учет. Здание, в котором якобы проживали специалисты по ремонтно-отделочным работам, оказалось не пригодным для проживания. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Приангарья.
— Мужчина нарушил закон с целью извлечения материальной выгоды. В собственности у нарушителя есть земельный участок, на котором стоит недостроенный дом, электричество не проведено, отопления в доме нет, — прокомментировали в полиции.
Зная, что иностранцы не будут жить в доме, осужденный указал в документах для регистрации ложные данные о месте их дальнейшего пребывания. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Обвиняемого признали виновным и назначили штраф.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Тулуне автобус столкнулся с легковушкой. В аварии погиб водитель ВАЗа погиб, еще двое детей пострадали.