В Черемхово мужчину оштрафовали за фиктивную постановку иностранцев на учет

Зная, что иностранцы не будут жить в доме, осужденный указал в документах для регистрации ложные данные о месте их дальнейшего пребывания. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Обвиняемого признали виновным и назначили штраф.