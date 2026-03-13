В Красноярске директор и бухгалтер фирмы незаконно обналичили 30 миллионов

В Красноярске директор и бухгалтер фирмы незаконно обналичили около 30 миллионов рублей через интернет-банкинг и получили за это срок 3 и 3,5 года условно. Началось все в марте 2019 года, когда инициативный предприниматель придумал преступную схему — переводить деньги предпринимателей через счета подконтрольных компаний, превращать их в наличные, а себе оставлять процент за вознаграждение.