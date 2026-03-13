Гость в квартире женщины ударил её бутылкой по голове и отнял 85 тыс. руб

Жителя Находки отправили под суд по делу о разбойном нападении на знакомую. По версии следствия, в ее квартире он ударил женщину бутылкой по голове и, угрожая ножом, забрал 85 000 рублей. На время расследования мужчину заключили под стражу. Материалы дела направили в Находкинский городской суд, сообщил Telegram-канал «Полиция Приморья».
По данным правоохранителей, 46-летняя жительница Находки обратилась в дежурную часть и рассказала, что знакомый напал на нее прямо в её доме. После этого он исчез с ее наличными. Оперативники уголовного розыска быстро установили подозреваемого и доставили его в отдел. Им оказался 54-летний местный житель, ранее судимый за преступления против личности по статьям 105 и 111 УК РФ.
Следствие установило, что в день происшествия женщина распивала спиртное вместе с этим мужчиной у себя в квартире. Когда хозяйка сказала, что ждет другого гостя и попросила знакомого уйти, между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил стеклянную бутылку и ударил ею женщину по голове. Затем под угрозой ножа он забрал у нее 85 000 рублей и ушел.
Эксперты-криминалисты изъяли на месте происшествия отпечатки пальцев. Результаты судебной дактилоскопической экспертизы стали одним из доказательств причастности мужчины к нападению.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 162 УК РФ — разбой с применением оружия. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.