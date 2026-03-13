Гость в квартире женщины ударил её бутылкой по голове и отнял 85 тыс. руб

Следствие установило, что в день происшествия женщина распивала спиртное вместе с этим мужчиной у себя в квартире. Когда хозяйка сказала, что ждет другого гостя и попросила знакомого уйти, между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил стеклянную бутылку и ударил ею женщину по голове. Затем под угрозой ножа он забрал у нее 85 000 рублей и ушел.