Прокуратура начала проверку после смертельной аварии с автобусом в Тулуне

Водитель легковушки погиб при столкновении с общественным транспортом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне после смертельного ДТП с участием автобуса прокуратура начала проверку. Напомним, 12 марта 2026 года возле микрорайона Железнодорожников машина «ВАЗ-2109» столкнулась с общественным транспортом.

— Водитель отечественной легковушки погиб на месте аварии от полученных травм. Также после столкновения за медицинской помощью обратились двое детей, ехавших в автобусе, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Надзорный орган проконтролирует установление условий и причин произошедшего. Также Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что семь человек пострадали во время ЧП на территории Иркутского авиазавода. Во время подготовки самолета к вылету поток воздуха из двигателя опрокинул оборудование. Подробнее — в материале.