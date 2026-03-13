Прокуратура начала проверку после смертельной аварии с автобусом в Тулуне

В Тулуне после смертельного ДТП с участием автобуса прокуратура начала проверку. Напомним, 12 марта 2026 года возле микрорайона Железнодорожников машина «ВАЗ-2109» столкнулась с общественным транспортом.
— Водитель отечественной легковушки погиб на месте аварии от полученных травм. Также после столкновения за медицинской помощью обратились двое детей, ехавших в автобусе, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Надзорный орган проконтролирует установление условий и причин произошедшего. Также Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что семь человек пострадали во время ЧП на территории Иркутского авиазавода. Во время подготовки самолета к вылету поток воздуха из двигателя опрокинул оборудование. Подробнее — в материале.