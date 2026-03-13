Мельников сказал, смогут ли убийцы из «Крокуса» просить о помиловании

Осужденные за теракт в «Крокус Сити Холле» на пожизненные сроки имеют право просить помилование, рассказал aif.ru правозащитник Иван Мельников.
Напомним, исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненному лишению свободы. Соучастники террористов получили от 19 лет 11 месяцев лишения свободы до пожизненного заключения.
«По именно такого рода преступлениям прецедентов по выходу на свободу нет. Теоретически они могут просить прошение о помиловании. Им могут заменить наказание. Но думаю, здесь не тот случай. Они совершили максимально тяжкое преступление, за которое нет прощения», — сказал Мельников.
Правозащитник добавил, что террористов, вероятно, отправят в колонии «Полярный волк» или «Полярная сова» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе или в «Черный дельфин» в Оренбургской области.
Эти колонии отличаются особыми суровыми условиями отбывания наказания, уточнил Мельников.