В Новосибирске задержали преступника, скрывавшегося от правосудия 18 лет

В одном из торговых центров Новосибирска задержали мужчину, которому 18 лет удавалось скрываться от правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.
Мужчина в начале нулевых в составе группы лиц занимался незаконной продажей машин с измененными идентификационными номерами VIN. Кроме того, он подделывал документы и бланки. С начала 2003 года по декабрь 2004 года он совершил 12 аналогичных преступлений.
Расследование заняло больше двух лет. В отношении мужчины была избрана меры пресечения в виде подписки о невыезде. А на суде ему назначили шесть лет лишения свободы. Однако на оглашение приговора он не явился, местонахождение осужденного установить не удалось.
— Он был объявлен в региональный и федеральный розыск как осужденный, скрывшийся от суда. Гражданину удавалось скрываться 18 лет, не оставляя никаких следов, — добавили в пресс-службе.
Но сотрудники УФСИН по Омской области смогли установить, что разыскиваемый находится в Новосибирске. Совместно с коллегами из ГУФСИН по Новосибирской области осужденного задержали. Сейчас уже мужчина находится в исправительном учреждении.