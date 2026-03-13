Сотрудница ЧОП с двумя пистолетами пыталась открыть стрельбу по офису

По предварительным данным, женщина самостоятельно, не имея на то оснований, сняла с охраны помещение для хранения оружия. Затем она взяла два служебных пистолета разных моделей, снарядила четыре магазина и направилась к офису организации, расположенному в том же здании, что и ЧОП. Однако произвести выстрелы в запертую дверь она не смогла, так как при снаряжении перепутала патроны.