Сотрудница ЧОП с двумя пистолетами пыталась открыть стрельбу по офису

В Хабаровске сотрудница частного охранного предприятия, находясь на смене в качестве стажёра, самовольно взяла служебное оружие и попыталась открыть стрельбу по двери офиса, но не смогла, перепутав патроны. Об этом сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.
По предварительным данным, женщина самостоятельно, не имея на то оснований, сняла с охраны помещение для хранения оружия. Затем она взяла два служебных пистолета разных моделей, снарядила четыре магазина и направилась к офису организации, расположенному в том же здании, что и ЧОП. Однако произвести выстрелы в запертую дверь она не смогла, так как при снаряжении перепутала патроны.
Сотрудники полиции задержали хабаровчанку и отправили в изолятор временного содержания. Причины, побудившие задержанную попытаться открыть стрельбу по офису, устанавливаются.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и части 1 статьи 203 УК РФ (превышение полномочий работником частной охранной организации).
