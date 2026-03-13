Разбойника-рецидивиста будут судить в Приморье

Мужчина разозлился, ударил хозяйку по голове пивной бутылкой так, что она разбилась на десяток осколков, и таки ушёл из квартиры, отобрав у женщины 85 тысяч рублей наличными. Так как он при этом угрожал гражданке ножом, его действия были квалифицированы как разбой с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Максимальная санкция статьи — 10 лет лишения свободы, и с учётом криминального опыта фигуранта у него есть все шансы их получить.