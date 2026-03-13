Ричмонд
Разбойника-рецидивиста будут судить в Приморье

В Находке арестовали рецидивиста, похитившего деньги у своей знакомой на фоне бытового конфликта, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

В разбойном нападении обвиняется 54-летний местный житель, ранее судимый за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Установлено, что мужчина находился в гостях у 46-летней приятельницы. Они распивали алкогольные напитки и повздорили, когда хозяйка заявила мужчине, что скоро к ней должен прийти другой человек, и гостю надо покинуть квартиру перед его визитом.

Мужчина разозлился, ударил хозяйку по голове пивной бутылкой так, что она разбилась на десяток осколков, и таки ушёл из квартиры, отобрав у женщины 85 тысяч рублей наличными. Так как он при этом угрожал гражданке ножом, его действия были квалифицированы как разбой с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Максимальная санкция статьи — 10 лет лишения свободы, и с учётом криминального опыта фигуранта у него есть все шансы их получить.

Одним из доказательств причастности мужчины к разбойному нападению стали отпечатки его пальцев, снятые экспертами-криминалистами на месте преступления. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила личность фигуранта, сведения о котором имелись в базах данных силовиков.

Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Находкинский городской суд, приговора преступник-рецидивист дожидается в камере следственного изолятора.