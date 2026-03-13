Восемь природных пожаров площадью 109 га потушили за сутки в Приморье

Восемь природных пожаров, охвативших в общей сложности 109 га, ликвидированы за последние сутки в Приморье. Все возгорания произошли на землях иных категорий и были вызваны, в основном, палами сухой растительности, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Так, три возгорания ликвидированы в Приморском и Занадворовке Хасанского округа. Общая площадь возгораний составила восемь гектаров. В тушении принимали участие 35 работников ГКУ Приморского края по пожарной безопасности при помощи семи единиц техники», — говорится в сообщении.
Ещё два пожара локализовали в Шкотовском округе — в Новонежино и Многоудобном, где огонь распространился на 43 гектара. В тушении участвовали 21 человек и четыре машины.
В Богуславке Пограничного округа площадь возгорания составила 12 га, в Пархоменко Ханкайского округа — 40 га, в Григорьевке Михайловского округа — 6 га. Эти три очага ликвидировали 15 пожарных с привлечением трёх единиц техники.
За сутки спасатели 22 раза выезжали на вызовы, связанные с поджогами или самовозгоранием сухой травы. По состоянию на утро 13 марта новых природных пожаров в крае не зарегистрировано.
Напомним, что на сегодняшний день пожароопасный сезон официально объявлен в 18 муниципальных образованиях региона. На территории Владивостока он начал действовать с 10 марта. Кроме того, особый противопожарный режим действует с 10 марта на территории Хасанского муниципального округа.