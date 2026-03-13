Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор закрыл на 30 суток магазин «Пятерочка» на юге Москвы

Работа магазина «Пятерочка» в столичном районе Чертаново Центральное приостановлена на 30 суток в связи с нарушениями санитарного законодательства. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве.

Источник: Freepik

«В территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе поступили многочисленные жалобы покупателей на наличие грызунов и следов их жизнедеятельности в магазине “Пятерочка” (ООО “Агроаспект”), расположенном по адресу: Москва, ул. Красного Маяка, д. 3. Решением Чертановского районного суда Москвы деятельность магазина “Пятерочка” ООО “Агроаспект” по указанному адресу приостановлена на 30 суток», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате внепланового инспекционного визита выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, в том числе грязные полы, скопление мусора, ржавое холодильное оборудование, следы жизнедеятельности грызунов. Устранение выявленных нарушений находится на контроле территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе.