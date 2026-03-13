Роспотребнадзор закрыл на 30 суток магазин «Пятерочка» на юге Москвы

«В территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе поступили многочисленные жалобы покупателей на наличие грызунов и следов их жизнедеятельности в магазине “Пятерочка” (ООО “Агроаспект”), расположенном по адресу: Москва, ул. Красного Маяка, д. 3. Решением Чертановского районного суда Москвы деятельность магазина “Пятерочка” ООО “Агроаспект” по указанному адресу приостановлена на 30 суток», — говорится в сообщении.