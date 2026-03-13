Осужденный за убийство смертник избежал казни после решения губернатора

Губернатор штата Алабама Кей Айви смягчила наказание 75-летнему Чарльзу Бертону, который более трех десятилетий провел в камере смертников. За два дня до назначенной казни высшая мера была заменена пожизненным заключением без права условно-досрочного освобождения, сообщает The Washington Post.
Бертон был осужден за участие в вооруженном ограблении магазина автозапчастей в городе Талладига в 1991 году. Вместе с ним в преступлении участвовал Деррик Дебрюс. Во время налета в помещении находился сотрудник магазина Дуглас Бэттл.
По данным суда, грабители похитили деньги и ценности. В момент, когда Бертон уже покинул здание, его сообщник застрелил работника магазина. Несмотря на это, присяжные признали обоих фигурантов виновными и назначили им смертную казнь.
За пересмотр приговора Бертону многие годы добивался его адвокат Мэтт Шульц. По его словам, к марту шансы на спасение были минимальными. Семья осужденного готовилась к похоронам, а сам юрист помогал клиенту оформить завещание.
Решение губернатора было принято 10 марта — за двое суток до назначенной даты казни. Айви распорядилась заменить смертный приговор пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения.
Сам Бертон поблагодарил губернатора после объявления решения. Его сообщнику Дебрюсу смертную казнь отменили еще в 2014 году. Тогда суд установил, что на процессе ему была оказана ненадлежащая юридическая помощь, после чего наказание также заменили пожизненным сроком.
В кампании за смягчение наказания участвовали правозащитники и родственники погибшего работника магазина. Дочь Дугласа Бэттла заявляла, что ей не объяснили необходимость казни человека, который не стрелял в ее отца. Кроме того, шесть присяжных, участвовавших в первоначальном процессе, позднее поддержали пересмотр приговора.
Прокурор штата Алабама выступил против решения губернатора. По его словам, ответственность за гибель Бэттла лежит и на Бертоне, поскольку преступление было совершено совместно.
