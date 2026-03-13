В Севастополе сбили три воздушных цели

Ранее Развозжаев сообщил, что в результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали два человека: 12-летний мальчик получил осколочное ранение головы на улице Ефремова, а пожилой мужчина получил травмы после того, как ударной волной выбило окна в жилом доме.