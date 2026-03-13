Ричмонд
В Севастополе сбили три воздушных цели

Развожаев сообщил, что силы ПВО отразили атаку со стороны Вооружённых сил Украины.

Источник: Аргументы и факты

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают атаку со стороны Вооружённых сил Украины. По его словам, в городе задействованы системы ПВО.

Информация о происходящем была опубликована Развожаевым в его канале в Telegram-канале. Он подчеркнул, что на данный момент известно о трёх сбитых воздушных целях.

Губернатор отметил, что военные уже уничтожили несколько воздушных целей в ходе отражения атаки. Оперативные службы продолжают работу, контролируя ситуацию в небе над городом.

Ранее Развозжаев сообщил, что в результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали два человека: 12-летний мальчик получил осколочное ранение головы на улице Ефремова, а пожилой мужчина получил травмы после того, как ударной волной выбило окна в жилом доме.