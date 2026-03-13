В Астраханской области при пожаре погибли три человека

В селе Селитренное Астраханской области произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли женщина и двое детей. О случившемся сообщили в региональном управлении МЧС России.
Возгорание произошло на улице Колхозной и охватило дом площадью около 90 квадратных метров. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь уже распространился на всё здание, что значительно осложнило работу спасателей.
После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела трёх погибших — 42-летней женщины и двух мальчиков 2018 и 2013 годов рождения. По данным спасательных служб, огонь удалось полностью потушить ночью, обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее пять человек получили травмы в результате пожара на Каменском стекольном заводе в Ростовской области.