Стали известны показания похитителя 9-летней девочки в Смоленске

«Обвиняемый Сергей Грищенков отказывается от дачи показаний. При этом он не отрицает сам факт похищения ребенка, однако мотивы и другие обстоятельства совершенного преступления он комментировать отказался. На данный момент следствию не удалось получить от него никакой дополнительной информации, кроме признания самого факта похищения», — отметил собеседник издания.