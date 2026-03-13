Стали известны показания похитителя 9-летней девочки в Смоленске

Похититель девятилетней Александры Ф. в Смоленске до сих пор отказывается давать показания, сообщил aif.ru источник в правоохранительных органах.
«Обвиняемый Сергей Грищенков отказывается от дачи показаний. При этом он не отрицает сам факт похищения ребенка, однако мотивы и другие обстоятельства совершенного преступления он комментировать отказался. На данный момент следствию не удалось получить от него никакой дополнительной информации, кроме признания самого факта похищения», — отметил собеседник издания.
Напомним, что по делу о похищении ребенка также проходит сожительница Грищенкова Наталья, в квартире которой злоумышленник держал ребенка. Ее статус на сегодняшний день не изменился: женщина является обвиняемой. Обоим вменяется ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).
«Обвиняемая тоже, как и ранее, отказывается давать какие-либо подробные показания», — сказал источник.
Напомним, около 8 часов утра 24 февраля Александра Ф. вышла во двор выгуливать собаку. Девочка собиралась буквально на ходу: накинула куртку и штаны поверх пижамы, не взяв с собой ни телефон, ни ключи. Домой она не вернулась. Были организованы масштабные поиски с участием сотрудников СК, МВД, МЧС, ОМОН, Росгвардии и добровольцев ПСО «Сальвар».
Вечером 26 февраля девочку нашли живой и здоровой.
Похитителем оказался ранее судимый по делу о хранении наркотиков 43-летний Сергей Грищенков. На допросе подозреваемый признался, что держал ребенка в квартире у своей сожительницы.
Как выяснилось позже, Грищенков действовал стремительно. Источники в оперативных службах восстановили хронологию преступления. Мужчина зашел вслед за школьницей в подъезд, где заклеил ей рот скотчем и уложил в сумку. Улики указывают на то, что похищение не было спонтанным — преступник заранее подготовил орудия преступления.
