Фигурантам дела о хищении у бойцов СВО в Шереметьево предъявлено обвинение

Фигурантам уголовного дела по хищению денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево предъявлено окончательное обвинение, в том числе около 30 новых эпизодов. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Ряду фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств у военнослужащих в аэропорту Шереметьево, предъявлено новое окончательное обвинение», — сказал инсайдер.
В правоохранительных органах уточнили, что количество новых эпизодов насчитывает примерно 30. Преступная группа была организована в 2022 году и включала более 40 человек.
Ранее KP.RU сообщал, что лидер организованной преступной группы из Лобни Владимир Бардин обвиняется в 17 кражах у участников СВО в аэропорту Шереметьево. Он находится под стражей в СИЗО и не признает своей вины. Бардина арестовал Басманный суд Москвы 24 октября.