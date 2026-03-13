Фигурантам дела о хищении у бойцов СВО в Шереметьево предъявлено обвинение

Ранее KP.RU сообщал, что лидер организованной преступной группы из Лобни Владимир Бардин обвиняется в 17 кражах у участников СВО в аэропорту Шереметьево. Он находится под стражей в СИЗО и не признает своей вины. Бардина арестовал Басманный суд Москвы 24 октября.