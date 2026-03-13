Мусорные урны из-за риска терактов убрали с улиц Ивано-Франковска

В Ивано-Франковске резко сократилось количество мусорных урн на улицах. Причина — риск закладки взрывчатки в условиях военного времени. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передают украинские телеграм-каналы.
По словам главы города, муниципальным службам не разрешают увеличивать число уличных контейнеров для мусора. Он пояснил, что подобные объекты рассматриваются как потенциальные места для закладки взрывных устройств.
Заявление Марцинкив сделал во время прямого эфира, отвечая на обращение одного из жителей. Горожанин пожаловался, что на улицах практически невозможно найти урну. По его словам, иногда их приходится искать долго, а многие контейнеры расположены внутри зданий.
Мэр подтвердил, что проблема существует, но связал ограничения именно с требованиями безопасности. По его словам, в условиях военных действий подобные объекты могут представлять угрозу.
Ранее аналогичные вопросы коммунальной инфраструктуры поднимались и в Киеве. Мэра столицы Украины Виталия Кличко раскритиковали за проблемы с подготовкой города к зиме.
Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил о серьезных трудностях с установкой биотуалетов в столице. По его словам, город оказался не готов к возможным перебоям в работе коммунальных систем, в том числе к ситуации, при которой может замерзнуть канализация.
Читайте также: 100 детей и бочка кислоты: дело Джаведа Икбала, которое потрясло Пакистан.