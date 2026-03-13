Мусорные урны из-за риска терактов убрали с улиц Ивано-Франковска

Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил о серьезных трудностях с установкой биотуалетов в столице. По его словам, город оказался не готов к возможным перебоям в работе коммунальных систем, в том числе к ситуации, при которой может замерзнуть канализация.