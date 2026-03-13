CNN: личность подозреваемого в нападении на синагогу в Мичигане раскрыли

Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источник, что сотрудники охраны крупнейшей в США реформистской синагоги в штате Мичиган застрелили вооруженного винтовкой мужчину, который протаранил здание на автомобиле. По данным собеседника агентства, после того как автомобиль злоумышленника врезался в здание, транспортное средство загорелось.