CNN: личность подозреваемого в нападении на синагогу в Мичигане раскрыли

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности США идентифицировало личность подозреваемого в нападении на синагогу в штате Мичиган. Об этом сообщил телеканал CNN.

Источник: AP 2024

По его информации, нападавшим был родившийся в Ливане 41-летний Айман Мохамад Газали. Американское гражданство он получил в 2016 году. «Трагическое нападение на синагогу Temple Israel в Уэст-Блумфилде, штат Мичиган, совершил Айман Мохамад Газали», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит CNN.

Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источник, что сотрудники охраны крупнейшей в США реформистской синагоги в штате Мичиган застрелили вооруженного винтовкой мужчину, который протаранил здание на автомобиле. По данным собеседника агентства, после того как автомобиль злоумышленника врезался в здание, транспортное средство загорелось.

